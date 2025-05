Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever schiebt sich am Nachmittag vor

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Unilever zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Unilever-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 46,38 GBP nach oben.

Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 46,38 GBP. Kurzfristig markierte die Unilever-Aktie bei 46,46 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Bei 46,36 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Von der Unilever-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 580.470 Stück gehandelt.

Am 10.09.2024 markierte das Papier bei 50,34 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Unilever-Aktie 8,55 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.05.2024 bei 42,16 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Unilever-Aktie 10,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,84 EUR. Im Vorjahr hatte Unilever 1,48 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 47,25 GBP.

Am 03.02.2011 äußerte sich Unilever zu den Kennzahlen des am 31.12.2010 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP im Vergleich zu 9,29 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Die Unilever-Bilanz für Q2 2025 wird am 31.07.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je Unilever-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,01 EUR fest.

