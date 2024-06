Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittwochvormittag billiger

Aktie im Blick

Die Aktie von Unilever gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Unilever-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 44,01 GBP abwärts.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 44,01 GBP. Im Tief verlor die Unilever-Aktie bis auf 44,00 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,16 GBP. Zuletzt wechselten via London 51.299 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 18.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,57 GBP. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 1,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.01.2024 bei 36,81 GBP. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 19,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,78 EUR. Im Vorjahr erhielten Unilever-Aktionäre 1,71 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 44,92 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2010 abgelaufenen Quartal legte Unilever am 03.02.2011 vor. Es stand ein EPS von 0,34 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Unilever noch ein Gewinn pro Aktie von 0,34 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,80 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 24.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Unilever im Jahr 2024 2,75 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

