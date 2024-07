Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Unilever. Der Unilever-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 45,01 GBP.

Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:07 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 45,01 GBP. Zwischenzeitlich weitete die Unilever-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 44,93 GBP aus. Den Handelstag beging das Papier bei 44,94 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 46.680 Unilever-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 45,35 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.07.2024). Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 0,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 36,81 GBP erreichte der Anteilsschein am 23.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Unilever-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,71 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,78 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 44,61 GBP aus.

Unilever veröffentlichte am 03.02.2011 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Unilever 0,34 EUR je Aktie eingenommen. Unilever hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,80 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Unilever am 25.07.2024 präsentieren. Am 24.07.2025 wird Unilever schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Unilever-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,75 EUR fest.

