Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Montagmittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 47,16 GBP ab.

Der Unilever-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 47,16 GBP. Die Unilever-Aktie sank bis auf 47,07 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 47,14 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 9.736 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 06.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 49,20 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Unilever-Aktie derzeit noch 4,33 Prozent Luft nach oben. Am 23.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 36,81 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Unilever-Aktie 21,96 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,48 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,78 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 46,64 GBP.

Am 03.02.2011 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 13.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 29.01.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,88 EUR je Aktie belaufen.

