Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag ohne große Veränderung

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im London-Handel bei 47,26 GBP.

Im London-Handel kam die Unilever-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 47,26 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Unilever-Aktie sogar auf 47,33 GBP. Der Kurs der Unilever-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 47,10 GBP nach. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 47,19 GBP. Bisher wurden via London 502.163 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 49,20 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 4,10 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,81 GBP. Dieser Wert wurde am 23.01.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Unilever-Aktie derzeit noch 22,12 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,78 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 46,64 GBP je Unilever-Aktie an.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,29 GBP gegenüber 0,29 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Unilever am 13.02.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 29.01.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Unilever.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,88 EUR je Unilever-Aktie.

