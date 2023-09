Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever zeigt sich am Nachmittag fester

So entwickelt sich Unilever

Die Aktie von Unilever gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 41,42 GBP zu.

Um 15:53 Uhr sprang die Unilever-Aktie im London-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 41,42 GBP zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Unilever-Aktie bei 41,66 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 40,98 GBP. Bisher wurden via London 945.106 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 29.04.2023 auf bis zu 44,83 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 37,98 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,32 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Unilever-Aktie bei 43,88 GBP.

Unilever ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,02 Prozent auf 14.750,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13.782,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Unilever rechnen Experten am 30.01.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,63 EUR je Aktie belaufen.

