Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag fester

Die Aktie von Unilever gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 45,05 GBP.

Im London-Handel gewannen die Unilever-Papiere um 11:48 Uhr 0,2 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Unilever-Aktie bei 45,35 GBP. Bei 45,08 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Unilever-Aktie belief sich zuletzt auf 368.434 Aktien.

Am 19.07.2024 markierte das Papier bei 45,35 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Unilever-Aktie. Am 23.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 36,81 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Unilever-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,71 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,78 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Unilever-Aktie bei 44,61 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Unilever am 03.02.2011. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,34 EUR gegenüber 0,34 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 10,80 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 10,80 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Unilever im Jahr 2024 2,75 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

