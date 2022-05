Unilever Aktie News: Unilever am Vormittag nahe Vortagesniveau

Die Unilever-Aktie kam im XETRA-Handel um 23.05.2022 09:22:00 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 41,81 EUR. Die Unilever-Aktie zog in der Spitze bis auf 41,81 EUR an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Unilever-Aktie bisher bei 41,75 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,75 EUR. Bisher wurden heute 2.705 Unilever-Aktien gehandelt.

Am 17.06.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,09 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 39,40 EUR am 11.03.2022. Mit Abgaben von 6,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 39,21 GBP für die Unilever-Aktie aus.

Am 28.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Auf der Umsatzseite standen 13.782,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.328,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Unilever am 26.07.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 20.07.2023 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,73 EUR je Unilever-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der Unilever-Aktie ein

Strategie: Mit Dividenden gegen die Inflation

Unilever-Aktie steigt: Unilever kappt Margenprognose - Mehr Umsatz in Q1

Ausgewählte Hebelprodukte auf Unilever plc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Unilever plc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Unilever plc

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com