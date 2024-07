Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever präsentiert sich am Mittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Unilever. Im London-Handel gewannen die Unilever-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:47 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 44,97 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Unilever-Aktie bei 44,98 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,86 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 297.629 Unilever-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.07.2024 bei 45,35 GBP. Gewinne von 0,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,81 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Unilever-Aktie derzeit noch 18,16 Prozent Luft nach unten.

Unilever-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,71 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,78 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 44,61 GBP an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Unilever am 03.02.2011. Das EPS lag bei 0,34 EUR. Im letzten Jahr hatte Unilever einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie eingefahren. Unilever hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,80 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Unilever dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Unilever einen Gewinn von 2,75 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

