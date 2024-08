Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Unilever. Zuletzt sprang die Unilever-Aktie im London-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 47,98 GBP zu.

Das Papier von Unilever legte um 15:52 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 47,98 GBP. Bei 48,12 GBP markierte die Unilever-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,90 GBP. Zuletzt wechselten via London 965.364 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 06.08.2024 markierte das Papier bei 49,20 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 2,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.01.2024 bei 36,81 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Unilever-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,78 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Unilever 1,48 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 46,64 GBP je Unilever-Aktie an.

Am 03.02.2011 hat Unilever in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2010 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,29 GBP gegenüber 0,29 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 13.02.2025 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 29.01.2026 dürfte Unilever die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,89 EUR je Unilever-Aktie.

Redaktion finanzen.net

