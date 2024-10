Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs aktuell

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Unilever. Bei der Unilever-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 47,61 GBP.

Werte in diesem Artikel

Zum Vortag unverändert notierte die Unilever-Aktie um 09:07 Uhr im London-Handel bei 47,61 GBP. Bei 47,61 GBP erreichte die Unilever-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die Unilever-Aktie bis auf 47,21 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 47,21 GBP. Zuletzt wechselten via London 101.016 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 10.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,34 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 5,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 36,81 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,78 EUR. Im Vorjahr erhielten Unilever-Aktionäre 1,48 GBP je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 46,64 GBP aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Unilever am 03.02.2011. In Sachen EPS wurden 0,29 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 9,29 Mrd. GBP, gegenüber 9,29 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Unilever dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 13.02.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 29.01.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,89 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 nachmittags mit Abgaben

Aufschläge in Europa: STOXX 50 notiert am Freitagmittag im Plus

Börse London in Rot: FTSE 100 zum Start schwächer