Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Unilever-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Unilever. Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 47,88 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,6 Prozent auf 47,88 GBP. In der Spitze büßte die Unilever-Aktie bis auf 47,50 GBP ein. Bei 47,50 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 283.492 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 50,34 GBP erreichte der Titel am 10.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Unilever-Aktie 5,14 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.04.2024 bei 38,50 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,59 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,88 EUR, nach 1,48 GBP im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 47,64 GBP.

Unilever gewährte am 03.02.2011 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Unilever mit einem Umsatz von insgesamt 9,29 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 31.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Unilever möglicherweise am 23.07.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Unilever ein EPS in Höhe von 3,11 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Handel in London: So bewegt sich der FTSE 100 aktuell

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 tief in der Verlustzone

Schwacher Wochentag in London: So steht der FTSE 100 am Freitagmittag