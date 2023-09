Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Aktienkurs aktuell

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Unilever. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Unilever-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 41,14 GBP.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:07 Uhr bei der Unilever-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 41,14 GBP. Kurzfristig markierte die Unilever-Aktie bei 41,16 GBP ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Unilever-Aktie bis auf 41,05 GBP. Bei 41,15 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden via London 39.475 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.04.2023 bei 44,83 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,97 Prozent hinzugewinnen. Bei 37,98 GBP erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 7,69 Prozent würde die Unilever-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 43,88 GBP.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Unilever am 25.07.2023. Der Umsatz wurde auf 14.750,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13.782,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Unilever am 01.02.2024 vorlegen. Am 30.01.2025 wird Unilever schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

In der Unilever-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,63 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

