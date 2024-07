Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich Unilever

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,4 Prozent auf 46,52 GBP ab.

Um 11:49 Uhr fiel die Unilever-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 46,52 GBP ab. Die Unilever-Aktie sank bis auf 46,27 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 46,49 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 697.462 Unilever-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.07.2024 bei 47,10 GBP. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 1,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 36,81 GBP erreichte der Anteilsschein am 23.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Unilever-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,48 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,80 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 45,64 GBP.

Unilever veröffentlichte am 03.02.2011 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,29 GBP, nach 0,29 GBP im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Unilever 9,29 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9,29 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.02.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Unilever-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 29.01.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2024 2,79 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

