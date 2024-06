Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Unilever gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Unilever-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 44,05 GBP ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die Unilever-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 44,05 GBP. Der Kurs der Unilever-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 43,97 GBP nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,16 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Unilever-Aktien beläuft sich auf 897.675 Stück.

Am 18.06.2024 markierte das Papier bei 44,57 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 23.01.2024 auf bis zu 36,81 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 1,71 EUR an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,78 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 44,92 GBP aus.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,34 EUR, nach 0,34 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Unilever im vergangenen Quartal 10,80 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Unilever 10,80 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Unilever-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 24.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Unilever im Jahr 2024 2,75 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

