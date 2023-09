Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittwochmittag behauptet

So bewegt sich Unilever

Die Aktie von Unilever hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Unilever-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via London bei 40,67 GBP.

Zum Vortag unverändert notierte die Unilever-Aktie um 11:48 Uhr im London-Handel bei 40,67 GBP. Bei 40,85 GBP erreichte die Unilever-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Unilever-Aktie bisher bei 40,57 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 40,74 GBP. Zuletzt wurden via London 369.259 Unilever-Aktien umgesetzt.

Bei 44,83 GBP erreichte der Titel am 29.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,98 GBP ab. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 7,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Unilever-Aktie bei 43,75 GBP.

Unilever gewährte am 25.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Unilever im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14.750,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 13.782,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 30.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Unilever.

In der Unilever-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,63 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

