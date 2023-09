Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever präsentiert sich am Mittwochvormittag fester

So bewegt sich Unilever

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Unilever. Das Papier von Unilever konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 40,73 GBP.

Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 40,73 GBP. Die Unilever-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 40,74 GBP aus. Den London-Handel startete das Papier bei 40,74 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 73.610 Unilever-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 44,83 GBP erreichte der Titel am 29.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Unilever-Aktie mit einem Kursplus von 10,08 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 37,98 GBP. Mit einem Kursverlust von 6,75 Prozent würde die Unilever-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,75 GBP.

Am 25.07.2023 äußerte sich Unilever zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,02 Prozent auf 14.750,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.782,00 EUR in den Büchern gestanden.

Unilever wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Unilever rechnen Experten am 30.01.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2023 2,63 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

