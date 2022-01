Unilever Aktie News: Unilever mit Einbußen

Die Unilever-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 45,97 EUR. Die Abwärtsbewegung der Unilever-Aktie ging bis auf 45,75 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,95 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.637 Unilever-Aktien.

Am 16.06.2021 markierte das Papier bei 51,09 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 42,00 EUR ab.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 41,82 GBP. Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2023 2,78 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Unilever ist einer der weltweit größten Anbieter von Markenartikeln in den Bereichen Ernährung, Körperpflege, Parfum, Kosmetik sowie Wasch- und Reinigungsmittel. Der wesentliche Teil des Unilever-Geschäftes besteht aus der Herstellung und dem Vertrieb von täglich gebrauchten Markenartikeln. Die beiden Unternehmen Unilever N. V. und Unilever plc bilden eine lose Einheit, welche von einem gemeinsamen Management geleitet wird und vertraglich eng miteinander verbunden ist. Zu den Produkten des Unternehmens gehören unter anderem Deodorants, Körperpflegeprodukte, Haushaltsreiniger, Koch- und Backprodukte wie Dressings, Brotaufstriche und Tütensuppen sowie Getränke und Eiscreme. Unilever hält in seinen Produktkategorien einige weltweit bekannten Marken wie Axe, Dove, Domestos, Knorr, Magnum, Lipton und Ben & Jerry’s.

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie verliert: Unilever baut Organisation um - 1.500 Stellen werden abgebaut

Unilever-Aktie springt an: Hedgefonds Trian Partners will anscheinend mit Unilever-Beteiligung Druck machen

GlaxoSmithKline-Aktie: Unilever will Offerte für GSK Consumer Healthcare nicht erhöhen

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Unilever plc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Unilever plc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Unilever plc

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com