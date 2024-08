Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag auf grünem Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von Unilever gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Unilever legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,1 Prozent auf 48,48 GBP.

Um 09:06 Uhr wies die Unilever-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 48,48 GBP nach oben. Der Kurs der Unilever-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 48,49 GBP zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 48,42 GBP. Der Tagesumsatz der Unilever-Aktie belief sich zuletzt auf 35.392 Aktien.

Am 06.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 49,20 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 36,81 GBP ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Unilever-Aktie 31,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Unilever-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,78 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Unilever-Aktie bei 46,64 GBP.

Am 03.02.2011 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Unilever mit einem Umsatz von insgesamt 9,29 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Unilever am 13.02.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 29.01.2026 dürfte Unilever die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Unilever-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,89 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

