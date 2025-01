Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag im Minus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Unilever. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 46,40 GBP.

Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 46,40 GBP. Die Unilever-Aktie gab in der Spitze bis auf 45,73 GBP nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,08 GBP. Zuletzt wechselten via London 886.883 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 10.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,34 GBP an. Mit einem Zuwachs von 8,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.04.2024 bei 37,30 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,81 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,80 GBP.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 9,29 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,29 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.02.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Unilever rechnen Experten am 23.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Unilever-Aktie in Höhe von 2,92 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Freundlicher Handel in London: Anleger lassen FTSE 100 schlussendlich steigen

STOXX-Handel: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich fester

Börse Europa: STOXX 50 sackt zum Start ab