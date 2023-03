Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittwochvormittag nahezu unverändert

Die Unilever-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr stabil und notierte im London-Handel bei 42,14 GBP. Die Unilever-Aktie legte bis auf 42,15 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zwischenzeitlich weitete die Unilever-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 41,99 GBP aus. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,02 GBP. Zuletzt wechselten via London 54.880 Unilever-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.02.2023 bei 43,00 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,00 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.04.2022 Kursverluste bis auf 33,60 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 25,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Unilever-Aktie wird bei 41,45 GBP angegeben.

Am 09.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15.800,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 13.453,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2023 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Unilever rechnen Experten am 25.07.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,58 EUR je Unilever-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com