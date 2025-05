Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag mit roter Tendenz

Aktienentwicklung

Die Aktie von Unilever gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 46,96 GBP.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 46,96 GBP. Das bisherige Tagestief markierte Unilever-Aktie bei 46,96 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 47,17 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 107.006 Unilever-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 50,34 GBP erreichte der Titel am 10.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,20 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,16 GBP. Dieser Wert wurde am 31.05.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Unilever-Aktie 10,22 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Unilever-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,48 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,84 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 48,00 GBP je Unilever-Aktie aus.

Am 03.02.2011 lud Unilever zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2010 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 GBP je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP im Vergleich zu 9,29 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,01 EUR je Unilever-Aktie.

