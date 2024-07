Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever steigt am Mittag

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Unilever. Zuletzt stieg die Unilever-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 47,71 GBP.

Im London-Handel gewannen die Unilever-Papiere um 11:49 Uhr 0,6 Prozent. Bei 47,78 GBP markierte die Unilever-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 47,41 GBP. Zuletzt wechselten via London 829.945 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 29.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,78 GBP an. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 0,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,81 GBP am 23.01.2024. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 29,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,78 EUR. Im Vorjahr hatte Unilever 1,48 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 46,51 GBP an.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,29 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Am 13.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 29.01.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,84 EUR je Aktie belaufen.

