Unilever Aktie News: Unilever präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Unilever-Aktie notierte im XETRA-Handel um 30.05.2022 16:22:00 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 41,15 EUR. Die Unilever-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 41,32 EUR aus. Bei 41,01 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Unilever-Aktie belief sich zuletzt auf 17.215 Aktien.

Am 17.06.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,09 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Unilever-Aktie. Am 11.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 39,40 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 4,44 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Unilever-Aktie im Durchschnitt mit 39,21 GBP.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Unilever am 28.04.2022. Im abgelaufenen Quartal hat Unilever 13.782,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12.328,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.07.2022 veröffentlicht. Unilever dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 20.07.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2023 2,72 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

