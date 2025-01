Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Dienstagmittag nahe Vortagesschluss

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Unilever. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Unilever-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 45,34 GBP.

Mit einem Wert von 45,34 GBP bewegte sich die Unilever-Aktie um 11:48 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Unilever-Aktie zog in der Spitze bis auf 45,33 GBP an. Das bisherige Tagestief markierte Unilever-Aktie bei 45,05 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 45,19 GBP. Zuletzt wurden via London 166.041 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 10.09.2024 markierte das Papier bei 50,34 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,03 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 36,81 GBP ab. Abschläge von 18,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten Unilever-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,48 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,78 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,93 GBP je Unilever-Aktie an.

Am 03.02.2011 hat Unilever die Kennzahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Unilever wird am 13.02.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 29.01.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,91 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Schwacher Handel: STOXX 50 verbucht schlussendlich Verluste

STOXX-Handel STOXX 50 notiert nachmittags im Minus

STOXX-Handel: So entwickelt sich der STOXX 50 mittags