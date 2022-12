Uniper Aktie News: Uniper am Mittag in Grün

Aktien in diesem Artikel Uniper 3,36 EUR

Die Uniper-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 3,34 EUR. Bei 3,51 EUR erreichte die Uniper-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 3,28 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 213.365 Uniper-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 42,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.12.2021). Das 52-Wochen-Hoch liegt 92,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uniper-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,55 EUR am 21.09.2022. Der derzeitige Kurs der Uniper-Aktie liegt somit 31,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Uniper-Aktie bei 14,78 EUR.

Uniper ließ sich am 03.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -8,47 EUR. Im Vorjahresquartal waren -13,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Uniper im vergangenen Quartal 68.757,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 85,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uniper 37.050,00 EUR umsetzen können.

Die Uniper-Bilanz für Q4 2022 wird am 09.03.2023 erwartet.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -15,993 EUR je Uniper-Aktie belaufen.

