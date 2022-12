Uniper Aktie News: Uniper am Mittag mit Einbußen

Aktien in diesem Artikel Uniper 3,20 EUR

-3,50% Charts

News

Analysen

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 3,22 EUR. Die Uniper-Aktie sank bis auf 3,20 EUR. Bei 3,28 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 309.695 Uniper-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 27.12.2021 auf bis zu 42,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 92,42 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 21.09.2022 Kursverluste bis auf 2,55 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uniper-Aktie mit einem Verlust von 26,20 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Uniper-Aktie bei 11,63 EUR.

Am 03.05.2022 äußerte sich Uniper zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -8,47 EUR. Ein Jahr zuvor waren -13,01 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 85,58 Prozent auf 68.757,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37.050,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2023 erfolgen.

2022 dürfte Uniper einen Verlust von -15,993 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Uniper-Aktie im Fokus: Das Krisenjahr ist noch nicht vorbei

RWE- und GAZPROM-Aktien leichter: RWE geht gegen ausbleibende Gaslieferungen von GAZPROM vor

Die staatliche Förderbank KfW zahlt erste Milliarden an Energieversorger

Ausgewählte Hebelprodukte auf Uniper Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uniper Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uniper

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images