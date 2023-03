Uniper Aktie News: Uniper am Vormittag mit Einbußen

Aktien in diesem Artikel Uniper 3,29 EUR

Der Uniper-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:04 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 3,29 EUR. Der Kurs der Uniper-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,26 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,31 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 26.536 Uniper-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.03.2022 erreichte der Anteilsschein mit 25,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Uniper-Aktie liegt somit 87,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 2,09 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 57,22 Prozent würde die Uniper-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 11,63 EUR.

Uniper ließ sich am 03.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -8,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -13,01 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 68.757,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 85,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Uniper einen Umsatz von 37.050,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 04.05.2023 terminiert. Die Veröffentlichung der Uniper-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 07.05.2024.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -10,564 EUR je Uniper-Aktie in den Büchern stehen.

Sinkende Füllstände: Gasspeicher in Deutschland zu 66,1 Prozent gefüllt - Gasverbrauch in Deutschland weiterhin geringer als in Vorjahren

Uniper-Aktie etwas höher: Uniper findet neuen Chef - LNG-Terminal wegen technischem Problem kurzzeitig abgeschaltet

Uniper-Aktie verliert: Uniper bekommt wohl 'sehr zeitnah' neuen Vorstandschef

