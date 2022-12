Uniper Aktie News: Uniper verliert am Donnerstagnachmittag

Aktien in diesem Artikel Uniper 3,02 EUR

Die Uniper-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 3,00 EUR. Im Tief verlor die Uniper-Aktie bis auf 3,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,05 EUR. Von der Uniper-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 529.640 Stück gehandelt.

Am 27.12.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 92,93 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.09.2022 (2,55 EUR). Abschläge von 17,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 11,63 EUR.

Uniper ließ sich am 03.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -8,47 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -13,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uniper im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 85,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 68.757,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 37.050,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Uniper am 09.03.2023 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -16,471 EUR je Uniper-Aktie.

