Uniper Aktie News: Uniper legt am Nachmittag zu

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von Uniper zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,7 Prozent auf 2,99 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Uniper-Aktie bei 3,47 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,87 EUR. Der Tagesumsatz der Uniper-Aktie belief sich zuletzt auf 1.599.159 Aktien.

Am 27.12.2021 markierte das Papier bei 42,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 92,96 Prozent Plus fehlen der Uniper-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,55 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uniper-Aktie mit einem Verlust von 17,25 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 11,63 EUR für die Uniper-Aktie.

Am 03.05.2022 legte Uniper die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -8,47 EUR gegenüber -13,01 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 85,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 68.757,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 37.050,00 EUR in den Büchern gestanden.

Uniper dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 09.03.2023 präsentieren.

In der Bilanz 2022 dürfte Experten zufolge ein Minus von -16,471 EUR je Uniper-Aktie stehen.

