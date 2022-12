Uniper Aktie News: Uniper zieht am Dienstagnachmittag an

Aktien in diesem Artikel Uniper 2,99 EUR

Die Uniper-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 04:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 3,02 EUR. Kurzfristig markierte die Uniper-Aktie bei 3,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 2,99 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 674.646 Uniper-Aktien umgesetzt.

Am 27.12.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 42,45 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 92,89 Prozent hinzugewinnen. Bei 2,55 EUR fiel das Papier am 21.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 11,63 EUR für die Uniper-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Uniper am 03.05.2022. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -8,47 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Uniper ein EPS von -13,01 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 68.757,00 EUR – ein Plus von 85,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uniper 37.050,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Uniper-Bilanz für Q4 2022 wird am 09.03.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uniper einen Verlust von -16,471 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

