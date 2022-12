Uniper Aktie News: Uniper gewinnt am Mittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel Uniper 3,02 EUR

-0,20% Charts

News

Analysen

Die Uniper-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 3,04 EUR. Die Uniper-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,99 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 346.588 Uniper-Aktien den Besitzer.

Am 27.12.2021 markierte das Papier bei 42,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 92,83 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,55 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uniper-Aktie mit einem Verlust von 19,37 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Uniper-Aktie im Durchschnitt mit 11,63 EUR.

Am 03.05.2022 lud Uniper zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -8,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -13,01 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 85,58 Prozent auf 68.757,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37.050,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Uniper-Bilanz für Q4 2022 wird am 09.03.2023 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -16,471 EUR je Aktie in den Uniper-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Uniper-Aktie legt kräftig zu: Uniper-Chef appelliert an Solidarität der Aktionäre - Rettungspaket abgesegnet

Gas, Öl, Kohle: Damit heizt die große Mehrheit der Haushalte

Uniper-Aktie in Rot: EU-Kommission genehmigt Übernahme durch den Bund

Ausgewählte Hebelprodukte auf Uniper Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uniper Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uniper

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images