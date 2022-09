Uniper Aktie News: Anleger schicken Uniper am Mittag tief südwärts

Aktien in diesem Artikel Uniper 2,70 EUR

Der Uniper-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 30,7 Prozent auf 2,90 EUR. Die Uniper-Aktie sank bis auf 2,55 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,45 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Uniper-Aktien beläuft sich auf 4.990.767 Stück.

Bei einem Wert von 42,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.12.2021). 93,18 Prozent Plus fehlen der Uniper-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,55 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 13,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 19,79 EUR für die Uniper-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Uniper am 03.05.2022. Uniper vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -8,47 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 68.757,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 224,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.159,00 EUR in den Büchern standen.

Uniper wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 03.11.2022 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 14.11.2023.

Experten taxieren den Uniper-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,11 EUR je Aktie.

Uniper-Aktie steigt: Bund vor Mehrheitsbeteiligung an Uniper - Milliarden-Kapitalerhöhung geplant

Uniper-Aktie: Bundesfinanzministerium sieht keinerlei Rechtsbedenken wegen der geplanten Gasumlage

Uniper-Aktie tief im Minus: Spätere Auszahlung der Gasumlage an Gas-Importeure von Kabinett abgesegnet - Noch keine LNG-Vereinbarung mit Katar

