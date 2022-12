Uniper Aktie News: Uniper tendiert am Mittwochnachmittag fester

Aktien in diesem Artikel Uniper 3,10 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die Uniper-Papiere um 04:22 Uhr 3,6 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Uniper-Aktie bisher bei 3,32 EUR. Bei 3,12 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 799.413 Uniper-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 42,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.12.2021). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uniper-Aktie 92,73 Prozent zulegen. Am 21.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 2,55 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uniper-Aktie derzeit noch 21,02 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 11,63 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Uniper am 03.05.2022 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -8,47 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -13,01 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 85,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 68.757,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 37.050,00 EUR in den Büchern gestanden.

Uniper dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 09.03.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uniper einen Verlust von -16,392 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Uniper-Aktie legt kräftig zu: Uniper-Chef appelliert an Solidarität der Aktionäre - Rettungspaket abgesegnet

Gas, Öl, Kohle: Damit heizt die große Mehrheit der Haushalte

Uniper-Aktie in Rot: EU-Kommission genehmigt Übernahme durch den Bund

