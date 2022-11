Uniper Aktie News: Uniper am Vormittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Aktien in diesem Artikel Uniper 5,84 EUR

Die Uniper-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 16,9 Prozent auf 5,22 EUR abwärts. Bei 5,22 EUR markierte die Uniper-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,52 EUR. Zuletzt wechselten 149.284 Uniper-Aktien den Besitzer.

Am 27.12.2021 markierte das Papier bei 42,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 87,70 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.09.2022 bei 2,55 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 104,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uniper-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,80 EUR für die Uniper-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Uniper am 03.05.2022 vor. Uniper hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -8,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -13,01 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 68.757,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 85,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 37.050,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 09.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -15,450 EUR je Uniper-Aktie.

