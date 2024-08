United Internet Aktie News: United Internet am Donnerstagmittag im Minusbereich

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von United Internet. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 20,26 EUR.

Werte in diesem Artikel

Der United Internet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:46 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 20,26 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die United Internet-Aktie bis auf 20,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,46 EUR. Zuletzt wechselten 11.463 United Internet-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 25,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.01.2024 erreicht. Gewinne von 23,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.08.2023 (13,23 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten United Internet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,496 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Internet-Aktie bei 31,05 EUR.

Am 08.05.2024 legte United Internet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,57 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte United Internet am 08.08.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 13.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,50 EUR je Aktie in den United Internet-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Analysten sehen bei United Internet-Aktie Potenzial

XETRA-Handel TecDAX zum Start im Minus

Optimismus in Frankfurt: TecDAX steigt