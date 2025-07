United Internet Aktie News: United Internet am Montagmittag mit Aufschlag

So bewegt sich United Internet

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von United Internet. Das Papier von United Internet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 25,14 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 1,8 Prozent auf 25,14 EUR. Der Kurs der United Internet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 25,24 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 24,52 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 35.540 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 10.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 25,28 EUR. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 0,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.01.2025 (14,58 EUR). Mit Abgaben von 42,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,400 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,692 EUR je United Internet-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,60 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte United Internet am 12.05.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,31 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,64 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Internet einen Umsatz von 1,57 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von United Internet wird am 07.08.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,25 EUR je Aktie in den United Internet-Büchern.

Redaktion finanzen.net

