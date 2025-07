United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag mit KursVerlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 25,28 EUR.

Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 25,28 EUR. Die United Internet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 25,10 EUR ab. Bei 25,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 65.020 United Internet-Aktien.

Bei einem Wert von 25,88 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.07.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der United Internet-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,58 EUR ab. Mit Abgaben von 42,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,671 EUR, nach 0,400 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 31,33 EUR aus.

United Internet gewährte am 12.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,31 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1,64 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,57 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2025 terminiert. Schätzungsweise am 30.07.2026 dürfte United Internet die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass United Internet im Jahr 2025 1,29 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Erste Schätzungen: United Internet präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte eine United Internet-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein United Internet-Investment von vor 3 Jahren eingefahren