United Internet Aktie News: United Internet gibt am Donnerstagnachmittag ab

Die Aktie von United Internet gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die United Internet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 20,22 EUR ab.

Die United Internet-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 20,22 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die United Internet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 20,20 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,46 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 20.978 United Internet-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.01.2024 bei 25,06 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,94 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,23 EUR. Dieser Wert wurde am 03.08.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,57 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten United Internet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,496 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,05 EUR für die United Internet-Aktie aus.

Am 08.05.2024 hat United Internet die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,57 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 13.08.2025 wird United Internet schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass United Internet ein EPS in Höhe von 1,50 EUR in den Büchern stehen haben wird.

