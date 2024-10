United Internet Aktie News: United Internet präsentiert sich am Mittag fester

So entwickelt sich United Internet

Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 18,88 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:44 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 18,88 EUR zu. Die United Internet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 19,02 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 50.312 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 25.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 25,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 24,66 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.08.2024 bei 15,76 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

United Internet-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,500 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,492 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der United Internet-Aktie wird bei 30,67 EUR angegeben.

United Internet gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,73 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,49 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,54 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 18.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 0,902 EUR im Jahr 2024 aus.

