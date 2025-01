United Internet Aktie News: United Internet am Donnerstagmittag billiger

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 15,61 EUR.

Um 11:46 Uhr ging es für die United Internet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 15,61 EUR. Die United Internet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 15,56 EUR ab. Bei 15,73 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 28.029 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 25.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 25,06 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Internet-Aktie derzeit noch 60,54 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.12.2024 bei 14,91 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,505 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,13 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte United Internet am 12.11.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,57 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,56 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die United Internet-Bilanz für Q4 2024 wird am 20.03.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Internet einen Gewinn von 1,25 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

