United Internet Aktie News: United Internet am Mittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 23,78 EUR.

Das Papier von United Internet befand sich um 11:43 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 23,78 EUR ab. Die United Internet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 23,68 EUR ab. Bei 24,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 23.437 United Internet-Aktien.

Am 11.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 24,76 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,12 Prozent. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,58 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 38,69 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,692 EUR. Im Vorjahr hatte United Internet 0,400 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,60 EUR an.

United Internet veröffentlichte am 12.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 EUR. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,57 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,64 Mrd. EUR ausgewiesen.

United Internet dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass United Internet im Jahr 2025 1,25 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

