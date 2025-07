United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag gefragt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von United Internet gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von United Internet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 23,98 EUR.

Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 23,98 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die United Internet-Aktie bisher bei 24,00 EUR. Bei 24,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.281 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 11.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,76 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Internet-Aktie derzeit noch 39,20 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,692 EUR. Im Vorjahr hatte United Internet 0,400 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,60 EUR für die United Internet-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Internet am 12.05.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,31 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1,64 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 1,57 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 1,25 EUR im Jahr 2025 aus.

