United Internet Aktie News: United Internet am Mittwochvormittag nahe Vortagesniveau

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von United Internet. Mit einem Kurs von 20,22 EUR zeigte sich die United Internet-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die United Internet-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 20,22 EUR. Die United Internet-Aktie zog in der Spitze bis auf 20,28 EUR an. Bei 20,22 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 20,22 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.028 Stück gehandelt.

Bei 25,06 EUR erreichte der Titel am 25.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 23,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.07.2023 bei 12,38 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Internet-Aktie derzeit noch 38,77 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für United Internet-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,500 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,492 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 28,69 EUR.

Am 08.05.2024 lud United Internet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,35 EUR, nach 0,41 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,57 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Internet einen Umsatz von 1,54 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 13.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von United Internet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Internet einen Gewinn von 1,93 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

