United Internet Aktie News: United Internet am Dienstagvormittag mit Aufschlag

Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 19,36 EUR.

Um 09:05 Uhr stieg die United Internet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 19,36 EUR. Kurzfristig markierte die United Internet-Aktie bei 19,41 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 19,35 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 6.416 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 25.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,06 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 29,44 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,76 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 18,60 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

United Internet-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,500 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,497 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 31,08 EUR je United Internet-Aktie aus.

Am 08.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,73 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,49 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,54 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte United Internet am 12.11.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 18.11.2025 dürfte United Internet die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,15 EUR je United Internet-Aktie.

