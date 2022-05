United Internet Aktie News: United Internet zieht am Mittag an

Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 05.05.2022 12:22:00 Uhr 0,5 Prozent auf 30,94 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die United Internet-Aktie bei 31,25 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 31,00 EUR. Der Tagesumsatz der United Internet-Aktie belief sich zuletzt auf 16.488 Aktien.

Am 26.08.2021 erreichte der Anteilsschein mit 37,67 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Internet-Aktie 17,87 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 26,24 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Internet-Aktie derzeit noch 17,91 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 41,78 EUR je United Internet-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal legte United Internet am 17.03.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,43 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,23 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,94 Prozent auf 1.478,30 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.382,30 EUR erwirtschaftet worden.

United Internet dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2022 voraussichtlich am 12.05.2022 präsentieren. Am 11.05.2023 wird United Internet schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass United Internet im Jahr 2023 2,23 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

