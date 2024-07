United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Nachmittag fester

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von United Internet. Die United Internet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 20,82 EUR.

Um 15:49 Uhr ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 20,82 EUR. Die United Internet-Aktie legte bis auf 20,98 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 20,66 EUR. Der Tagesumsatz der United Internet-Aktie belief sich zuletzt auf 31.020 Aktien.

Am 25.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,06 EUR an. 20,37 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 12,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Internet-Aktie derzeit noch 40,54 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 0,500 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,491 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 28,69 EUR für die United Internet-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Internet am 08.05.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,57 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.08.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 13.08.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,90 EUR je United Internet-Aktie.

