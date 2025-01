United Internet Aktie News: United Internet am Mittag gefragt

Kurs der United Internet

Die Aktie von United Internet gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 15,30 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die United Internet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 15,30 EUR nach oben. Die United Internet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 15,32 EUR. Bei 15,12 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 57.902 United Internet-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 25,06 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.01.2024). Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 38,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 14,91 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Internet-Aktie derzeit noch 2,55 Prozent Luft nach unten.

Nachdem United Internet seine Aktionäre 2023 mit 0,500 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,505 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 30,13 EUR an.

Am 12.11.2024 legte United Internet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,57 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,56 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte United Internet am 20.03.2025 vorlegen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass United Internet ein EPS in Höhe von 1,25 EUR in den Büchern stehen haben wird.

