United Internet Aktie News: United Internet verzeichnet am Freitagnachmittag kaum Ausschläge

Blick auf United Internet-Kurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 19,00 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die United Internet-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:43 Uhr bei 19,00 EUR. Die United Internet-Aktie legte bis auf 19,11 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die größten Abgaben verzeichnete die United Internet-Aktie bis auf 18,96 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 19,04 EUR. Bisher wurden via XETRA 39.178 United Internet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 25,06 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,89 Prozent hinzugewinnen. Am 05.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 15,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,497 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,08 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte United Internet am 08.08.2024 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,73 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte United Internet 0,38 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,54 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,49 Mrd. EUR in den Büchern standen.

United Internet dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 12.11.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 18.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,15 EUR je United Internet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX am Mittag in Rot

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX mittags in Rot

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX schwächelt am Dienstagmittag