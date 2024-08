United Internet Aktie News: United Internet am Mittwochnachmittag im Aufwind

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 4,9 Prozent im Plus bei 17,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 4,9 Prozent im Plus bei 17,30 EUR. Der Kurs der United Internet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 17,35 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 16,74 EUR. Bisher wurden via XETRA 162.438 United Internet-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.01.2024 bei 25,06 EUR. 44,86 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 15,64 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Internet-Aktie derzeit noch 9,60 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,496 EUR. Im Vorjahr hatte United Internet 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 31,05 EUR je United Internet-Aktie aus.

Am 08.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 EUR. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat United Internet im vergangenen Quartal 1,57 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Internet 1,49 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.08.2024 erwartet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte United Internet möglicherweise am 13.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,32 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX präsentiert sich am Nachmittag leichter

Börse Frankfurt: TecDAX notiert am Nachmittag im Plus

United Internet- und 1&1-Aktien brechen ein: Gewinnrückgang - Jahresprognose gesenkt